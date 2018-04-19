В Беловском районе водитель на скорости около 100 км/ч совершил «сальто» на автомобиле

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого 29-летнего жителя поселка Инской, обвиняемого в нарушении ПДД.
1 августа 2017 года около 01:00 на автодороге «Ленинск–Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк» автомобиль ВАЗ-21099 на скорости около 100 км/ч выехал с дороги в кювет и несколько раз перевернулся. Два пассажира машины вылетели из салона.
Согласно судебной медицинской экспертизе, один из них получил перелом шейных позвонков и другие травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.
Оказалось, что водитель не имел водительского удостоверения, управлял незастрахованным и не зарегистрированным в установленном порядке автомобилем. По данным фактам он привлечен к административной ответственности.
В настоящее время уголовное дело направлено в Беловский районный суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
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