В Беловском районе женщина из мести подожгла дом своей соседки

29-летняя жительница села Старопестерево, лишенная родительских прав в отношении троих детей, в апреле 2017 года, посчитав, что именно соседка, живущая напротив, пишет на нее жалобы в полицию и администрацию, решила отомстить ей.

Ночью дамочка пробралась в соседскую баню и устроила там пожар, рассчитывая таким образом припугнуть потерпевшую но не ожидая, что огонь захватит и уничтожит все надворные постройки.

Сумма ущерба, причиненного хозяйке дома составила 936 000 рублей.