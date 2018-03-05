В Беловском районе женщина из мести подожгла дом своей соседки

29-летняя жительница села Старопестерево, лишенная родительских прав в отношении троих детей, в апреле 2017 года, посчитав, что именно соседка, живущая напротив, пишет на нее жалобы в полицию и администрацию, решила отомстить ей.
Ночью дамочка пробралась в соседскую баню и устроила там пожар, рассчитывая таким образом припугнуть потерпевшую но не ожидая, что огонь захватит и уничтожит все надворные постройки.
Сумма ущерба, причиненного хозяйке дома составила 936 000 рублей.
05/03/2018
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