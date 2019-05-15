В беловской колонии заключенные научились изготавливать мыло

В ИК-44 ГУФСИН России по Кемеровской области открылся участок по изготовлению мыла хозяйственного и туалетного.
В цехе трудоустроено 14 осужденных, которые прошли специальное обучение. Колония планирует выпускать до 20 тонн мыла в месяц, что будет полностью удовлетворять внутрисистемную потребность в этом товаре.
На сегодняшний день освоено производство мыла хозяйственного и туалетного, с различными отдушками в кусках по 150 и 200 граммов. Мыло варят строго по ГОСТу, что позволяет получать продукцию с высокими моющими качествами и низким количеством жирности, оно не размокает, не крошится и держит форму, а сфера его применения достаточно широка.
Осужденные получают сдельную заработную плату, из которой в первую очередь выплачивают иски потерпевшим, приобретают различные товары магазине при колонии и помогают семьям.
В ближайшее время качество мыла смогут оценить домохозяйки из города Белово, где образцы мыла будут представлены на ярмарке товаров ГУФСИН России по Кемеровской области.
Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.
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