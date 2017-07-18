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В Березовском 10-месячный ребенок умер в больнице от отита

Следственные органы СКР приступили к доследственной проверке обстоятельств смерти 10-месячного малыша в больнице Березовского.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение с подозрением на острый отит. «В ходе реанимационных мероприятий мальчик скончался. В рамках проверки назначена судебная медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

В настоящий момент изъята история болезни и проводится проверка условий, в которых проживал погибший ребенок, а также то, насколько оперативно родители обратились за помощью к медикам.

Происшествия
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Березовский
kuzbassnews.ru
18/07/2017
Происшествия
Топ
Березовский
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