В Березовском бойцы Росгвардии задержали злоумышленника, который отнял деньги у накормившего его горожанина

В дневное время экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сообщение от 53-ленего потерпевшего, у которого злоумышленник отнял денежные средства. На месте происшествия заявитель пояснил прибывшим стражам правопорядка, что в продуктовом магазине он помог неизвестному мужчине приобрести продукты питания. При возращении домой в подъезде мужчину догнал незнакомец из торговой точки и отнял 1 600 рублей, после чего скрылся.

Сотрудники Росгвардии благодаря магазинным записям с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый 40-летний местный житель. В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы совместно с сотрудником полиции задержали подозреваемого в одном из дворов. При себе у мужчины находились похищенные денежные средства.

Для дальнейшего разбирательства бойцы передали задержанного правоохранителям.