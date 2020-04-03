В Березовском бойцы Росгвардии задержали злоумышленника, который отнял деньги у накормившего его горожанина
В дневное время экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сообщение от 53-ленего потерпевшего, у которого злоумышленник отнял денежные средства. На месте происшествия заявитель пояснил прибывшим стражам правопорядка, что в продуктовом магазине он помог неизвестному мужчине приобрести продукты питания. При возращении домой в подъезде мужчину догнал незнакомец из торговой точки и отнял 1 600 рублей, после чего скрылся.
Сотрудники Росгвардии благодаря магазинным записям с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый 40-летний местный житель. В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы совместно с сотрудником полиции задержали подозреваемого в одном из дворов. При себе у мужчины находились похищенные денежные средства.
Для дальнейшего разбирательства бойцы передали задержанного правоохранителям.
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