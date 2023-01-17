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В Березовском две скорые застряли в сугробах

Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса на основании информации, опубликованной в СМИ, организована проверка. Установлено, что в период времени с 31 декабря 2022 по 14 января 2023 года работы по очистке дорог от снега в г. Березовском надлежащим образом не производились, в результате чего 14 января 2022 года, 2 машины скорой медицинской помощи после отработки сигнала и оказания медицинской помощи пациенту не смогли проехать по ул. Каменская и застряли в снежных массах.

Прокуратурой организованна проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, содержании автомобильных дорог, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. 

Ситуация находится на контроле прокуратуры области.

 

Фото из открытых источников

Общество
Происшествия
Березовский
kuzbassnews.ru
17/01/2023
Общество
Происшествия
Березовский

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