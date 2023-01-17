В Березовском две скорые застряли в сугробах

Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса на основании информации, опубликованной в СМИ, организована проверка. Установлено, что в период времени с 31 декабря 2022 по 14 января 2023 года работы по очистке дорог от снега в г. Березовском надлежащим образом не производились, в результате чего 14 января 2022 года, 2 машины скорой медицинской помощи после отработки сигнала и оказания медицинской помощи пациенту не смогли проехать по ул. Каменская и застряли в снежных массах.

Прокуратурой организованна проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, содержании автомобильных дорог, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле прокуратуры области.

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