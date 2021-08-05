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В Березовском модернизировали объекты здравоохранения

За время подготовки к юбилею Кузбасса в Березовском особое внимание уделили модернизации системы здравоохранения. В 2020 году возведено модульное здание врачебной амбулатории Барзасского отделения поликлиники №1. Березовская городская больница получила два новых автомобиля для оказания круглосуточной медицинской помощи населению.   Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса 

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kuzbassnews.ru
05/08/2021
Здоровье
Топ
Березовский

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