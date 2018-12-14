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В Березовском мужчина распродал вещи из съемной квартиры

Житель Березовского сдавал квартиру 49-летнему мужчине.

Тот исправно платил деньги и не вызывал никаких подозрений. Однако в очередной месяц платеж за аренду не поступил. Хозяин недвижимости пришел с проверкой в квартиру и обнаружил ее абсолютно пустой: пропали вся мебель, бытовая техника и даже раковина со смесителями.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали квартиросъемщика. Им оказался житель города Кемерово, который приехал в Березовский на заработки. После увольнения он решил вернуться домой, а перед отъездом распродал все имущество из арендованного жилища. Все вещи он продал по объявлениям.

Теперь бывшему жильцу грозит до 5 лет лишения свободы. Полицейские проводят мероприятия по розыску и возврату похищенного имущества.

Происшествия
Топ
Березовский
kuzbassnews.ru
14/12/2018
Происшествия
Топ
Березовский
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