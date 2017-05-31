В Березовском мужчина спас тонущего ребенка

Несколько недель назад в полицию Березовского обратилась семейная пара, которая хотела разыскать мужчину, спасшего от гибели их 10-летнего сына.

Мальчик с друзьями отправился на берег реки Барзас. На скользком камне ребенок не удержался и упал в воду. Его тут же подхватило бурным течением.

Свидетелем этого стал мужчина, отдыхавший на берегу. Он бросился в воду и, рискуя жизнью, вытащил школьника на сушу. Окончание этой спасательной операции снял на мобильный телефон случайный очевидец. Герой исчез так же внезапно, как и появился. Мальчик сумел запомнить лишь имя своего спасителя – Дмитрий.

Видеоролик с кадрами спасения подростка был распространен пресс-службой ГУ МВД России по Кемеровской области в средствах массовой информации. Несколько дней назад в дежурную часть березовской полиции позвонила пожелавшая остаться неизвестной женщина, которая рассказала, что знает человека, спасшего ребенка от гибели. Героем оказался 40-летний березовчанин Дмитрий Раенко. Полицейские пригласили его в отдел МВД России по г. Березовскому. Врио начальника отдела Виталий Ларин поблагодарил его за отвагу и смелость и вручил благодарственное письмо.

Дмитрий Раенко работает водителем в пожарной части МЧС России по Кемеровской области. В тот день пришел на реку Барзас вместе с 8-летним сыном, чтобы посмотреть, спала ли вода. «Когда я увидел в реке мальчишку, то сразу понял, что ему нужна помощь: это место очень глубокое, вода была ледяной, течение - бурным, и спустя несколько сотен метров его могло бы прибить к опоре моста». 8-летний сын, ставший случайным свидетелем этой спасательной операции, терпеливо ожидал отца на берегу. «Когда я вышел из воды, он похлопал меня по плечу и сказал: «Молодец, папка!» – рассказал Дмитрий Раенко.