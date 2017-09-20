Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Березовском немецкая овчарка Зара помогла задержать подозреваемого в нападении на мужчину

В полицию Березовского поступил сигнал, что в одном из частных домов поселка Южный травмирован 51-летний мужчина. Прибывшие медики диагностировали потерпевшему открытую черепно-мозговую травму и госпитализировали его в больницу. А полицейские со служебной собакой приступили к поиску подозреваемого.

Выяснив, что травму мужчине нанес бывший хозяин дома, который сбежал с места происшествия, полицейские вместе с конологом отправились за овчаркой Зарой, которая взяла след в направлении ближайшего леса.

Пройдя около колометра, собака остановилась вблизи одного из кустарников. Кинолог осмотрел прилегающую территорию и обнаружил в листве спящего мужчину. Им оказался разыскиваемый подозреваемый.

Сотрудники патрульно-постовой службы доставили его в отдел полиции. Задержанный пояснил, что вместе с потерпевшим они распивали спиртное. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник схватил кайло, ударил им оппонента по голове и скрылся с места преступления. Он надеялся уехать из города, однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, смог добраться только до леса, где его и обнаружила служебно-розыскная собака Зара.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Орудие преступления изъято.

Происшествия
Березовский
kuzbassnews.ru
20/09/2017
Происшествия
Березовский
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Тинькову посоветовали «встать на колени и покаяться»
Сооснователь сообщества экспертов и инвесторов в блокчейн-экономику DeCenter и основатель фонда...
Владимир Соловьев высказался о конфликте Nemagia и Тиньковым
Напомним, миллиардер подал иск о защите деловой репутации на 500 тысяч рублей за видеоролик,...
Новокузнечанин зарезал знакомого из-за шутки
В Новокузнецке 40-летний мужчина зарезал знакомого. Погибший неудачно пошутил над кузбассовцем.
Кузбассовец отправил на тот свет пьющую жену
Кузбассовец рассказал, что прожил с женой больше 10 лет, но в последний год она часто пила, из-за...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus