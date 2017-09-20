В Березовском немецкая овчарка Зара помогла задержать подозреваемого в нападении на мужчину

В полицию Березовского поступил сигнал, что в одном из частных домов поселка Южный травмирован 51-летний мужчина. Прибывшие медики диагностировали потерпевшему открытую черепно-мозговую травму и госпитализировали его в больницу. А полицейские со служебной собакой приступили к поиску подозреваемого.

Выяснив, что травму мужчине нанес бывший хозяин дома, который сбежал с места происшествия, полицейские вместе с конологом отправились за овчаркой Зарой, которая взяла след в направлении ближайшего леса.

Пройдя около колометра, собака остановилась вблизи одного из кустарников. Кинолог осмотрел прилегающую территорию и обнаружил в листве спящего мужчину. Им оказался разыскиваемый подозреваемый.

Сотрудники патрульно-постовой службы доставили его в отдел полиции. Задержанный пояснил, что вместе с потерпевшим они распивали спиртное. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник схватил кайло, ударил им оппонента по голове и скрылся с места преступления. Он надеялся уехать из города, однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, смог добраться только до леса, где его и обнаружила служебно-розыскная собака Зара.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Орудие преступления изъято.