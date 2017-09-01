В Березовском охотник подстрелил рыбака, спутав его с зайцем

В полицию Березовского обратились медики городской больницы: к ним поступил 60-летний пациент с дробовым ранением грудной клетки, передней брюшной стенки и лица.
Как рассказал пострадавший мужчина, он рыбачил на заросшем травой берегу водоема, когда услышал выстрел и почувствовал резкую боль.
Стражи порядка задержали подозреваемого – 35-летнего охотника. Оказалось, что мужчина охотился на противоположном берегу от рыбака. Заметив шевеление в траве, он решил, что это заяц и выстрелил. После чего услышал человеческий крик.
По факту умышленного причинение легкого вреда здоровью охотнику грозит до 2 лет лишения свободы. Кроме того, он нарушил правила охоты, согласно которым охотнику запрещено стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели. Оружие полицейские изъяли. Решение о его конфискации будет принято судом после рассмотрения материалов административного правонарушения.
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