В Березовском охотник подстрелил рыбака, спутав его с зайцем

В полицию Березовского обратились медики городской больницы: к ним поступил 60-летний пациент с дробовым ранением грудной клетки, передней брюшной стенки и лица.

Как рассказал пострадавший мужчина, он рыбачил на заросшем травой берегу водоема, когда услышал выстрел и почувствовал резкую боль.

Стражи порядка задержали подозреваемого – 35-летнего охотника. Оказалось, что мужчина охотился на противоположном берегу от рыбака. Заметив шевеление в траве, он решил, что это заяц и выстрелил. После чего услышал человеческий крик.

По факту умышленного причинение легкого вреда здоровью охотнику грозит до 2 лет лишения свободы. Кроме того, он нарушил правила охоты, согласно которым охотнику запрещено стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели. Оружие полицейские изъяли. Решение о его конфискации будет принято судом после рассмотрения материалов административного правонарушения.