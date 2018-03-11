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В Березовском полицейские показали школьникам работу служебно-розыскных собак

В Березовском полицейские-кинологи при поддержке Общественного совета устроили мастер-класс для детей, показав, как работают служебные собаки.

Юные горожане узнали о работе кинологической службы и участии служебно-розыскных собак в поисках без вести пропавших людей, розыске и конвоировании злоумышленников, проверке подозрительных предметов.

Рассказ сопровождался показательными выступлениями, в ходе которых немецкая овчарка по кличке Зара выполняла различные команды сотрудника патрульно-постовой службы старшего сержанта полиции Павла Макеева. Под аплодисменты зрителей собака продемонстрировала свое мастерство в поисках следов условного нарушителя.

Сотрудники полиции объяснили ребятам, что профессию полицейского-кинолога необходимо выбирать душой. Чтобы работать с животными, нужно обладать терпением и способностью понять своего четвероногого помощника.

Общество
Березовский
kuzbassnews.ru
11/03/2018
Общество
Березовский
Новости Кузбасса

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