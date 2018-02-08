В Березовском полицейские совместно со спасателями вернули женщине заблудившуюся корову

В полицию Березовского начали поступать сообщения от жителей, что по улицам поселка шахты «Березовская» бродит корова.

Участковый уполномоченный полиции обнаружил животное на территории возле местного подразделения противопожарной службы. Он попросил работников присмотреть за коровой, а сам, сфотографировав животное, отправился искать хозяйку.

По сообщениям, которые поступали в дежурную часть полиции, участковый определил улицу, откуда предположительно ушла корова. Он опросил сельчан, продемонстрировал им снимок и выяснил двор, где содержалось животное. Хозяйки дома не оказалось. Спустя короткое время ему позвонили из подразделения противопожарной службы, куда пришла владелица животного.

Женщина поблагодарила полицейских и сотрудников МЧС, при помощи которых ее кормилица Дуся вернулась домой.