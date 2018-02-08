В Березовском полицейские совместно со спасателями вернули женщине заблудившуюся корову

В полицию Березовского начали поступать сообщения от жителей, что по улицам поселка шахты «Березовская» бродит корова.
Участковый уполномоченный полиции обнаружил животное на территории возле местного подразделения противопожарной службы. Он попросил работников присмотреть за коровой, а сам, сфотографировав животное, отправился искать хозяйку.
По сообщениям, которые поступали в дежурную часть полиции, участковый определил улицу, откуда предположительно ушла корова. Он опросил сельчан, продемонстрировал им снимок и выяснил двор, где содержалось животное. Хозяйки дома не оказалось. Спустя короткое время ему позвонили из подразделения противопожарной службы, куда пришла владелица животного.
Женщина поблагодарила полицейских и сотрудников МЧС, при помощи которых ее кормилица Дуся вернулась домой.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Арендатор офисного здания оказался в невменяемом состоянии: он громил кабинет и жег бумаги в...
|
38-летний мужчина житель Кемерова приревновал женщину-водителя такси к пассажиру и затеял драку,...
|
В Кемеровской области под суд пойдут четверо жителей жителей года Полысаево возраста от 29-ти до 49...
|
В экстренных службах Кемеровской области сообщили, что предварительной причиной пожара является...