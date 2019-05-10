В Березовском полицейские вручили паспорта юным горожанам

Торжественная церемония вручения паспортов прошла в Городском музее им. В. Н. Плотникова в Березовском. Участниками стали 16 школьников, которым накануне исполнилось 14 лет. Заместитель начальника отдела МВД России по Березовскому подполковник внутренней службы Сергей Батурин и начальник отделения по вопросам миграции капитан полиции Елена Альес вручили им паспорта.

Сергей Батурин поздравил ребят со значимым событием в их жизни и напомнил, что получение паспорта не только наделяет человека правами, но и возлагает на него определенные обязанности.

Сотрудники музея пожелали школьникам быть достойными гражданами своей страны, рассказали им об истории паспорта.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области