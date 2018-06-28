Комментарии

Жительница Березовского подобрала на улице чужой паспорт. Внутри документа находилась сберегательная книжка, и женщина сразу отправилась в полицию, чтобы пропажа как можно скорее вернулась к хозяину.
Стражи порядка поблагодарили горожанку за отзывчивость, после чего приступили к поискам владельца документов. Им оказался житель поселка Барзас. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли по месту его жительства и вручили найденные паспорт и сберкнижку.
Мужчина пообещал впредь более бережно относиться к своим вещам и искренне поблагодарил сотрудников полиции за помощь и возвращение документов.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области
28/06/2018
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