Комментарии

Жительница Березовского подобрала на улице чужой паспорт. Внутри документа находилась сберегательная книжка, и женщина сразу отправилась в полицию, чтобы пропажа как можно скорее вернулась к хозяину.

Стражи порядка поблагодарили горожанку за отзывчивость, после чего приступили к поискам владельца документов. Им оказался житель поселка Барзас. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли по месту его жительства и вручили найденные паспорт и сберкнижку.

Мужчина пообещал впредь более бережно относиться к своим вещам и искренне поблагодарил сотрудников полиции за помощь и возвращение документов.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области