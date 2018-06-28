Комментарии

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В Березовском полиция вручила мужчине потерянный паспорт

Жительница Березовского подобрала на улице чужой паспорт. Внутри документа находилась сберегательная книжка, и женщина сразу отправилась в полицию, чтобы пропажа как можно скорее вернулась к хозяину.

Стражи порядка поблагодарили горожанку за отзывчивость, после чего приступили к поискам владельца документов. Им оказался житель поселка Барзас. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли по месту его жительства и вручили найденные паспорт и сберкнижку.

Мужчина пообещал впредь более бережно относиться к своим вещам и искренне поблагодарил сотрудников полиции за помощь и возвращение документов.

 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

Общество
Топ
Березовский
kuzbassnews.ru
28/06/2018
Общество
Топ
Березовский

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