В Березовском потерявшийся хаски сам пришел в отдел полиции

8 января по дороге на службу помощник оперативного дежурного дежурной части отдела МВД России по Березовскому Владимир Деньгуб обратил внимание, что за ним идет собака породы хаски.
Пес явно был домашним: выглядел ухоженным и имел шлейку,. Собака «проводила» полицейского до отдела полиции и уселась на крыльце.
Стражи порядка запустили ее в тамбур здания, накормили, сфотографировали и разместили объявление о находке в местных пабликах в социальной сети.
На время, пока шли поиски хозяев, хаски приютила у себя сотрудница отдела Мкапитан внутренней службы Александра Бабошина.
А чуть похже в дежурную часть позвонила женщина, которая назвалась хозяйкой найденной собаки. Она увидела объявление в Интернете и готова приехать за ней с необходимыми для подтверждения права собственности документами. Спустя несколько часов владельцы хаски встретились со своим любимцем.
Оказалось, что пес по кличке Макс убежал во время прогулки еще 6 января. Все это время семья искала питомца, но не ожидала, что он сам явится в полицию.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Прокопьевске устанавливают личность мошенника, обманувшего 43-летнего местного жителя на 38 000...
|
На месте работали 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники. На момент прибытия первого...
|
Вечером в пятницу, 12 января, около 18:30 в Кемерове на перекрёстке Октябрьского проспекта с...
|
Аман Тулеев провёл совещание при участии главы Кемеровского района Глеба Орлова и своих...