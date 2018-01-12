В Березовском потерявшийся хаски сам пришел в отдел полиции

8 января по дороге на службу помощник оперативного дежурного дежурной части отдела МВД России по Березовскому Владимир Деньгуб обратил внимание, что за ним идет собака породы хаски.

Пес явно был домашним: выглядел ухоженным и имел шлейку,. Собака «проводила» полицейского до отдела полиции и уселась на крыльце.

Стражи порядка запустили ее в тамбур здания, накормили, сфотографировали и разместили объявление о находке в местных пабликах в социальной сети.



На время, пока шли поиски хозяев, хаски приютила у себя сотрудница отдела Мкапитан внутренней службы Александра Бабошина.



А чуть похже в дежурную часть позвонила женщина, которая назвалась хозяйкой найденной собаки. Она увидела объявление в Интернете и готова приехать за ней с необходимыми для подтверждения права собственности документами. Спустя несколько часов владельцы хаски встретились со своим любимцем.

Оказалось, что пес по кличке Макс убежал во время прогулки еще 6 января. Все это время семья искала питомца, но не ожидала, что он сам явится в полицию.