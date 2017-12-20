В Березовском прошел конкурс «Танцующая Снегурочка-2017»

VII открытый городской конкурс состоялся в центре культурного развития Березовского.
Участие в нем приняли юные балетмейстеры из Березовского, Топков, Гурьевска, Мысков, Анжеро-Судженска, Салаира.
Конкурсанты самостоятельно готовили номера – от выбора композиции и костюма до элементов самого танца. Причем на сцене ребята выступали как сольно, так и в группах.
Жюри оценивало работы юных балетмейстеров в разных возрастных категориях и разных номинациях.
Гран-при конкурса присуждено березовскому 9-класснику Павлу Ляпину.
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