В Березовском прошел конкурс «Танцующая Снегурочка-2017»

Коммунальная авария в Новокузнецке превратила дороги в каток Коммунальная авария парализовала движение в Новокузнецке, сообщает «МИР 24». Там прорвало трубу...

В Новокузнецке произошла крупная коммунальная авария Напомним, недавно из-за коммунальной аварии подтопило центр Чебоксар.

В ДТП в Новокузнецке пострадали три человека В дорожно-транспортном происшествии в Новокузнецке пострадали три человека, сообщает Inforeactor.