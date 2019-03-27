В Березовском прошла региональная творческая лаборатория для хореографов

На базе Центра культурного развития лучшие педагоги Кузбасса представили свой опыт и провели мастер-классы по созданию произведений хореографического искусства. В работе творческой лаборатории на тему «Разработка сюжетной линии в хореографическом произведении» приняла участие руководитель народного коллектива ансамбля танца «Радость» Тяжинского РДК «Юбилейный» Людмила Ивановна Утробина.

О применении законов драматургии при создании хореографического произведения рассказала доцент кафедры классической и современной хореографии КемГИК, хореограф Кемеровского областного театра драмы имени А.В. Луначарского, Лауреат Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов Инга Анатольевна Пузырева. Участники с интересом слушали живое и увлекательное выступление, подкреплённое запоминающимися примерами и образными сравнениями.

В практической части встречи участникам лаборатории представили хореографический спектакль «Легенды несуществующего леса. Книга желаний». В этой работе зрители и участники лаборатории на деле увидели применение разнообразных приёмов драматургии в хореографическом произведении, многослойные хореографические задачи, актерские и балетмейстерские решения, четкую, слаженную, профессиональную работу всех участников спектакля, в котором приняли участие как самые младшие воспитанники танцевальных коллективов заслуженного работника культуры Российской Федерации, руководителя народного самодеятельного коллектива, ансамбля танца «Апрель» и образцового самодеятельного коллектива, ансамбля танца «Таусень» Клуба танца Ларисы Петровны Тереховой, так и старший состав танцоров.

После спектакля авторы постановки, Лариса Петровна Терехова и руководитель студии цирка, танца и акробатики «UNIART» города Кемерово, постановщик эстрадно-цирковых спектаклей (Россия, Франция, Испания), чемпион России 2004 года в танцевальном шоу, финалист программы «Таланты» национального телевидения Испании Евгений Николаевич Муравьев поделились творческим опытом организации и работы над этим хореографическим спектаклем.

Не менее интересную тему развивали в своем мастер-классе балетмейстер образцовых самодеятельных коллективов, ансамбля народного танца «Красота» и хореографического ансамбля «Ивушки», педагог-хореограф детской школы искусств № 14 Березовского городского округа, Лауреат Всероссийских и международных хореографических конкурсов Галина Владимировна Распутина и ее танцевальный коллектив. Ребята показали номера, в которых наглядно демонстрировалось, какие выразительные средства можно использовать в хореографических постановках, а также использование предметов бутафории в произведении.

Среди участников творческой лаборатории было проведено анкетирование, которое показало, что заявленная тема востребована в современной хореографии, а березовские балетмейстеры демонстрируют на сегодняшний день передовой опыт не только в Кузбассе, но и в России.