В Березовском пройдут всероссийские соревнования по олимпийскому виду конного спорта - троеборью

Стала известна стоимость абонементов на матчи «Металлурга» 21 августа текущего года начинается продажа абонементов на матчи хоккейного клуба «Металлург» (...

Житель Кузбасса похитил три килограмма монет из построенного им дома В Кемеровской области из коттеджа местного жителя похитили три килограмма десятирублевых монет, а...

В Кузбассе стартовала операция «Внимание – дети» В Кузбассе стартовала операция «Внимание – дети». До начала учебного года сотрудники ГИБДД проверят...