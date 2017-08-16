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В Березовском пройдут всероссийские соревнования по олимпийскому виду конного спорта - троеборью

17-19 августа в Березовском на базе конно-спортивного клуба «Эндорон» состоятся соревнования по программам троеборья ССN1* и ССN2*.

Участие примут спортсмены из Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской, Омской, Челябинской и Свердловской областей, Алтайского и Красноярского краев, республик Алтай и Хакасия.

17 августа с 10 час. начнется манежная езда CCN1* и CCN2*, 18 августа в 10 час. пройдут соревнования по кроссу CCN1* и CCN2*, в программе на 19 августа - конкур ССN1* и CCN2*, награждение победителей (начало в 11 час.).

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kuzbassnews.ru
16/08/2017
Спорт
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Новости Кузбасса

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