В Березовском пройдут всероссийские соревнования по олимпийскому виду конного спорта - троеборью
17-19 августа в Березовском на базе конно-спортивного клуба «Эндорон» состоятся соревнования по программам троеборья ССN1* и ССN2*.
Участие примут спортсмены из Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской, Омской, Челябинской и Свердловской областей, Алтайского и Красноярского краев, республик Алтай и Хакасия.
17 августа с 10 час. начнется манежная езда CCN1* и CCN2*, 18 августа в 10 час. пройдут соревнования по кроссу CCN1* и CCN2*, в программе на 19 августа - конкур ССN1* и CCN2*, награждение победителей (начало в 11 час.).
16/08/2017
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