В Березовском ребенок выпал из окна, подражая героям мультфильмов

Шестилетняя девочка чудом осталась жива после падения с высоты в Березовском.
За малышкой смотрел дедушка, который ненадолго отлучился из квартиры. Некоторое время спустя девочку обнаружили лежащей на земле около дома, а рядом с нею – зонт.
Ребенка с многочисленными ушибами и переломами госпитализировали.
По одной из версий, пострадавшая малышка подражала мультгероям.
22/05/2017
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