В Березовском ребенок выпал из окна, подражая героям мультфильмов

Шестилетняя девочка чудом осталась жива после падения с высоты в Березовском.

За малышкой смотрел дедушка, который ненадолго отлучился из квартиры. Некоторое время спустя девочку обнаружили лежащей на земле около дома, а рядом с нею – зонт.

Ребенка с многочисленными ушибами и переломами госпитализировали.

По одной из версий, пострадавшая малышка подражала мультгероям.