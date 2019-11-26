В Березовском росгвардейцы оказали содействие спасателям в эвакуации граждан при пожаре в жилом доме
Накануне в Березовском наряды вневедомственной охраны получили сообщение о возгорании в жилом доме на Молодежном бульваре. Спустя несколько минут на адрес одновременно со спасателями прибыли два росгвардейских экипажа.
Очаг возгорания находился в одной из квартир на первом этаже. Стражи правопорядка оказали помощь спасателям в экстренной эвакуации жильцов. Всего было эвакуировано 15 человек.
Вскоре очаг был ликвидирован огнеборцами. В результате пожара никто не пострадал.
26/11/2019
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