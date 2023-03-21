В Березовском состоялся отборочный тур Всероссийского фестиваля-конкурса детских хореографических коллективов «Танцуй, Сибирь!»

Его учредителем является Министерство культуры и национальной политики Кузбасса. Своё мастерство, талант и творческую энергию показали около 700 участников из 35 хореографических коллективов всего севера Кузбасса.

Тяжинский округ представлял хореографический коллектив «Горошины» (руководитель Татьяна Юрьевна Митина) центра национальных культур – филиала центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. В номинации «Эстрадный танец» (возрастная категория 7-9 лет) исполнили танцы «Музыкальная шкатулка» и «Переполох». В номинации «Малые формы» (возрастная категория 7-9 лет) дуэт Анюта Островлянчик и Вероника Крюгер исполнили танец «Разговор с цветком».

Впереди подведение итогов региональных отборов. Победители представят Кузбасс на Всероссийском этапе фестиваля-конкурса детских хореографических коллективов «Танцуй, Сибирь!».