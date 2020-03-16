В Березовском сотрудники Росгвардии рассказали лицеистам о службе во вневедомственной охране

В городе Березовский сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии встретились с семиклассниками лицея №17.

Командир взвода майор Валерий Шешуков и заместитель командира взвода старшина Сергей Бургарт рассказали ребятам об истории своего подразделения, начавшейся в 1961 году. Юные горожане узнали о специфике службы групп задержаний Росгвардии, которые круглосуточно охраняют покой граждан.

Лицеистам стражи правопорядка продемонстрировали образцы вооружения и защитной экипировки, которые используются экипажами в повседневной деятельности. Кроме этого, росгвардейцы провели мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова.

В завершении встречи стражи правопорядка напомнили детям о мерах безопасности в школе и на улице, а также ответили на интересующие вопросы ребят о службе в силовом ведомстве.