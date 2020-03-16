В Березовском сотрудники Росгвардии рассказали лицеистам о службе во вневедомственной охране

В городе Березовский сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии встретились с семиклассниками лицея №17.
Командир взвода майор Валерий Шешуков и заместитель командира взвода старшина Сергей Бургарт рассказали ребятам об истории своего подразделения, начавшейся в 1961 году. Юные горожане узнали о специфике службы групп задержаний Росгвардии, которые круглосуточно охраняют покой граждан.
Лицеистам стражи правопорядка продемонстрировали образцы вооружения и защитной экипировки, которые используются экипажами в повседневной деятельности. Кроме этого, росгвардейцы провели мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова.
В завершении встречи стражи правопорядка напомнили детям о мерах безопасности в школе и на улице, а также ответили на интересующие вопросы ребят о службе в силовом ведомстве.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Работы по ремонту деформационных швов на Кузбасском мосту стали причиной серьёзных пробок на улице...
|
Очевидец поделился фотографией с места событий. В воскресенье, 15 марта, в центре Кемерова на...
|
Из-за коронавируса кузбассовцы скупают некоторые продукты долгого хранения.
|
Мэр Кемерова Илья Середюк ввел в городе режим «повышенной готовности» по распространению...