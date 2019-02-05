В Березовском столкнулись бензовоз и поезд

Вечером 4 января в Берёзовском бензовоз, двигающийся транзитом из нижневартовска, врезался в грузовой поезд. Топливо вылилось на проезжую часть.Как сообщает «Интерфакс», пострадавших нет. Последствия ДТП ликвидированы.