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В Березовском в суд направлено дело по контрабанде сильнодействующих веществ

В феврале 2019 года житель г. Берёзовского через Интернет приобрел у гражданина Республики Беларусь сильнодействующее вещество – анаболический стероидный препарат, необходимый для наращивания мышечной массы. При получении почтовой корреспонденции с незаконными в нашей стране веществами, мужчина был задержан.

 Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ).

В июле 2019 прокурор города направил дело в суд для рассмотрения по существу.

Закон предусматривает за данное преступление наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
02/08/2019
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