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В Березовском юрист сфальсифицировала решение суда

Прокуратурой Березовского выявлен факт фальсификации судебного решения.

В ведомство обратилась горожанка с жалобой на бездействие судебных приставов-исполнителей при взыскании задолженности.

В 2014 году женщина обратилась к частнопрактикующему юристу, чтобы ей помогли с  вопросом взыскания с сособственника жилого помещения задолженности за ЖКУ.

Получив за услуги10 тысяч рублей, «юрист» не стала обращаться в суд, готовить документы и добиваться удовлетворения требований клиентки. Вместо этого она изготовила судебное решение о взыскании с сособственника денежных средств и предоставила его клиентке, пояснив, что необходимо ожидать исполнения решения суда службой судебных приставов.

Не дождавшись, женщина в 2017 году обратилась в прокуратуру города.

Против юриста было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования она признала вину и полностью возместила причиненный потерпевшей ущерб. В декабре 2017 года уголовное дело в отношении нее было прекращено в связи с применением акта амнистии от 2015 года.

Происшествия
Березовский
kuzbassnews.ru
29/01/2018
Происшествия
Березовский
Новости Кузбасса

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