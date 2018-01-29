В Березовском юрист сфальсифицировала решение суда

Прокуратурой Березовского выявлен факт фальсификации судебного решения.
В ведомство обратилась горожанка с жалобой на бездействие судебных приставов-исполнителей при взыскании задолженности.
В 2014 году женщина обратилась к частнопрактикующему юристу, чтобы ей помогли с вопросом взыскания с сособственника жилого помещения задолженности за ЖКУ.
Получив за услуги10 тысяч рублей, «юрист» не стала обращаться в суд, готовить документы и добиваться удовлетворения требований клиентки. Вместо этого она изготовила судебное решение о взыскании с сособственника денежных средств и предоставила его клиентке, пояснив, что необходимо ожидать исполнения решения суда службой судебных приставов.
Не дождавшись, женщина в 2017 году обратилась в прокуратуру города.
Против юриста было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования она признала вину и полностью возместила причиненный потерпевшей ущерб. В декабре 2017 года уголовное дело в отношении нее было прекращено в связи с применением акта амнистии от 2015 года.
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