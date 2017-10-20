В Березовском задержали мужчину, укравшего иконы

Житель Березовского, вернувшись после недолгого отсутствия домой, обнаружил, что окно жилища выставлено, а из помещения пропали компьютер и три иконы. Святыни потерпевший некоторое время назад нашел на улице и принес домой, планируя сдать в ломбард, так как посчитал их ценными. Предварительно сумма причиненного ущерба составила 7 000 рублей.
Полицейские установили, что кражу совершил знакомый заявителя, так как накануне он рассказал приятелю о своей находке и о том, что в Интернете нашел информацию о высокой стоимости образов. Воспользовавшись отсутствием владельца, молодчик проник в его жилище и вынес иконы и компьютер. Распорядиться похищенным он не успел, поскольку был по горячим следам задержан сотрудниками полиции.
20/10/2017
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