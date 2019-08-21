В Березовском женщина заплатит 5 тысяч рублей штрафа за оскорбление полицейского

За оскорбление инспектора ПДН 55-летней жительнице Березовского назначен судебный штраф.
В июле 2019 года инспекторы ПДН совместно с представителями отдела опеки и попечительства проверяли семьи, состоящие на контроле в ПДН как неблагополучные. В одном из домов они застали подопечную женщину в алкогольном опьянении, при этом в жилище с нетрезвой матерью находился малолетний ребенок, а больше присматривать за ним было некому.
Инспектор ПДН пояснила, что она вынуждена на время забрать ребенка, так как он находится в небезопасной ситуации. Женщина стала выражать свое недовольство и оскорблять представителя власти нецензурной бранью в присутствии соседей.
Судом женщине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 тысяч рублей.
Фото из открытых источников
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