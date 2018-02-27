В Берёзовском собирают предложения по благоустройству города

Березовский принимает участие в грантовом конкурсе Министерства строительства РФ по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в «малых городах». Грант на реализацию лучших проектов (победителей Всероссийского конкурса), будет выделен в 2019 году и составит от 30 до 100 млн. рублей.

В случае победы у города будет ещё одна возможность улучшить городское пространство за счет федеральных средств. Одно из главных условий конкурса: активное участие жителей в подаче предложений по определению общественной территории и того, что необходимо на данной территории сделать. Это может быть создание городского парка, или благоустройство пустующей территории, или создание особого арт-объекта - все, что украсит наш город и сделает его комфортнее и интереснее. Территория общего пользования – это площади, улицы, пешеходные зоны, зоны отдыха, скверы, парки.

Все предложения принимаются до 1 марта 2018 года по адресу Управление жизнеобеспечения и строительства Березовского городского округа, 652420, Кемеровская область, Березовский, пр. Ленина, 38.

Контактный телефон: (38445) 3-51-38, 5-91-75.