В библиотеках Калтана проходят мероприятия, посвященные Светлому празднику Пасхе

В детской библиотеке второклассников, помимо знакомства с историей праздника и традициями, ждали пасхальные игры с яйцами – «Красная горка», «Боулинг по-русски», эстафета «Яйцо в ложке». В читальном зале библиотеки оформлена выставка- инсталляция «Христос Воскрес!», где представлены журналы с интересными идеями оформления пасхальных яиц, а также угощения праздничного стола: яйца, кулич, булочки и др.

В библиотеке «Гармония» для участников клуба «Общение» прошли пасхальные посиделки, где собравшиеся поделились своими секретами празднования, рецептами приготовления выпечки, окрашивания яиц – традиционного подарка в этот день. За чашкой горячего чая со сладостями члены клуба пели песни и участвовали в играх.