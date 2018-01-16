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В библиотеке г. Калтан работает выставка-история "Кузбасс – гордость России"

С 14 по 28 января в библиотеке «Гармония» МБУ ЦБС Калтанского городского округа проходит выставка-история «Кузбасс – гордость России», посвященная 75-летию Кемеровской области. Информация на  выставке отражает этапы исторического развития Кузнецкой земли.  С помощью книг читатели могут отправиться в путешествие во  времени – по истории края, познакомиться с самыми древними периодами и событиями нашего недавнего прошлого, узнать имена главных  творцов, каждый из которых вписал свою строку в историю области, внёс свой вклад в её развитие. 

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
16/01/2018
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

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