Новости Кузбасса

С 14 по 28 января в библиотеке «Гармония» МБУ ЦБС Калтанского городского округа проходит выставка-история «Кузбасс – гордость России», посвященная 75-летию Кемеровской области. Информация на выставке отражает этапы исторического развития Кузнецкой земли. С помощью книг читатели могут отправиться в путешествие во времени – по истории края, познакомиться с самыми древними периодами и событиями нашего недавнего прошлого, узнать имена главных творцов, каждый из которых вписал свою строку в историю области, внёс свой вклад в её развитие.