В экспозициях выставки можно познакомиться с художественной литературой, книгами Памяти, военными мемуарами, изданиями о городах-героях и открыть для себя малоизвестные страницы истории минувшей войны. Также на выставке представлены книги, посвященные землякам-тяжинцам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны.

Библиотекарь Ольга Анатольевна Скрипко отметила: «Нельзя забывать ужасы войны, страдания и смерть миллионов людей. Это было бы преступлением перед павшими, ныне живущими на Земле и перед будущими поколениями. Всем нашим защитникам, сегодняшним ветеранам и тем, кого с нами нет, мы обязаны тем, что живем в свободной и независимой стране – нашей России. Вечная им слава!».