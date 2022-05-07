Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В библиотеке Тяжинского агропромышленного техникума открылась книжная выставка «Война. Победа. Память»

В экспозициях выставки можно познакомиться с художественной литературой, книгами Памяти, военными мемуарами, изданиями о городах-героях и открыть для себя малоизвестные страницы истории минувшей войны. Также на выставке представлены книги, посвященные землякам-тяжинцам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны.
Библиотекарь Ольга Анатольевна Скрипко отметила: «Нельзя забывать ужасы войны, страдания и смерть миллионов людей. Это было бы преступлением перед павшими, ныне живущими на Земле и перед будущими поколениями. Всем нашим защитникам, сегодняшним ветеранам и тем, кого с нами нет, мы обязаны тем, что живем в свободной и независимой стране – нашей России. Вечная им слава!».

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/05/2022
Культура
Образование
Тяжин

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus