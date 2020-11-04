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В библиотеке Тяжинского агропромышленного техникума открылась онлайн-выставка

В экспозиции, посвященной Дню народного единства, представлены сборники документов, художественная литература, репродукции картин. Раздел «Избавление от Смуты» посвящен событиям начала XVII века, когда участники народного ополчения во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским одержали победу над польскими интервентами.
В разделе «Отчизны славные сыны» представлены издания, в которых рассказывается об Отечественной войне 1812 года. Раздел «В годину великих испытаний» посвящен драматическим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, подвигу представителей разных народов нашей страны, победивших фашизм.
Организатор выставки, библиотекарь Ольга Анатольевна Скрипко отметила, что выставка – это еще одно напоминание о том, что когда народы России едины – страна непобедима.
С выставкой можно познакомиться в онлайн-формате на сайте Тяжинского агропромышленного техникума в разделе «Новости».

 

Культура
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Тяжин
kuzbassnews.ru
04/11/2020
Культура
Образование
Тяжин
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