Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В больницы Кузбасса поступили современные цифровые рентгеновские аппараты

В Мариинской городской и Чебулинской районной больницах заработали новые цифровые рентгеновские аппараты для исследований грудной клетки. Оборудование поступило в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Современные установки пришли на смену пленочным аппаратам, которые давно выработали ресурс. Ключевое преимущество цифровой рентгенографии — сниженная лучевая нагрузка на пациента и врача-рентгенолога (доза облучения в 10 раз меньше, чем обычный рентген).

Хранение рентгеновских снимков в электронном виде также дает неоспоримые преимущества. При обычном аналоговом методе пациент получал снимок на пленке, и больше это изображение нигде не хранилось, то есть при утрате восстановить его было нельзя. Цифровой снимок можно хранить в электронном виде, а также копировать и переносить на любые удобные носители.  

Еще одно ощутимое преимущество цифровой методики — отсутствие в работе рентгенолаборанта расходных материалов, таких как фоточувствительная пленка или бумага, а также реактивов и ресурсов для их обработки.  

Кроме рентгеновского аппарата, Чебулинская районная больница дооснащена современным инсуффлятором-аспиратором стоимостью более 800 тысяч рублей. Он позволяет оказывать помощь пациентам с нарушением функций дыхания как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Прибор используется в том числе для оказания паллиативной медицинской помощи.

Здоровье
Топ
Верх-Чебула
Мариинск
kuzbassnews.ru
20/07/2021
Здоровье
Топ
Верх-Чебула
Мариинск

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе планируется строительство нового корпуса онкодиспансера
Жители Кузбасса активно интересуются о развитии онкологической службы в регионе. Одни из...
В Кемеровской области открыли более 85 пляжей и мест отдыха у воды
На сегодняшний день в Кемеровской области функционируют несколько десятков мест массового отдыха...
Минздрав Кузбасса прокомментировал, заразны ли вакцинированные от коронавируса
Рассматривать вакцинированного человека как источник заражения нельзя, - заявила Елена Образцова....
Кемеровостат сообщил о росте средней зарплаты в Кузбассе
Кемеровостат вновь порадовал кузбассовцев. Оказывается, средняя зарплата в регионе снова подросла,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus