В больницы Кузбасса поступили современные цифровые рентгеновские аппараты

В Мариинской городской и Чебулинской районной больницах заработали новые цифровые рентгеновские аппараты для исследований грудной клетки. Оборудование поступило в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.



Современные установки пришли на смену пленочным аппаратам, которые давно выработали ресурс. Ключевое преимущество цифровой рентгенографии — сниженная лучевая нагрузка на пациента и врача-рентгенолога (доза облучения в 10 раз меньше, чем обычный рентген).



Хранение рентгеновских снимков в электронном виде также дает неоспоримые преимущества. При обычном аналоговом методе пациент получал снимок на пленке, и больше это изображение нигде не хранилось, то есть при утрате восстановить его было нельзя. Цифровой снимок можно хранить в электронном виде, а также копировать и переносить на любые удобные носители.



Еще одно ощутимое преимущество цифровой методики — отсутствие в работе рентгенолаборанта расходных материалов, таких как фоточувствительная пленка или бумага, а также реактивов и ресурсов для их обработки.



Кроме рентгеновского аппарата, Чебулинская районная больница дооснащена современным инсуффлятором-аспиратором стоимостью более 800 тысяч рублей. Он позволяет оказывать помощь пациентам с нарушением функций дыхания как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Прибор используется в том числе для оказания паллиативной медицинской помощи.