В Бороковке прошел праздник села

С днем рождения села земляков поздравила глава Акимо-Анненского сельского поселения Тяжинского района Светлана Эмильевна Аверина. Ведущие подготовили праздничную программу, в которой рассказали о жителях села, которые вносят свою лепту в его историю. Новому жителю, младенцу Назару Исакову вручили игрушку. Также принимали поздравления молодые семьи – Степан и Светлана Журовы, Семен и Светлана Пановы. Свадебные юбиляры были отмечены подарками и благодарственными письмами. Бороковцы от души поблагодарили волонтеров, которые построили для сельских ребятишек горку.

В этот день особые слова благодарности прозвучали в адрес местных властей, индивидуального предпринимателя Валентины Алексеевны Базылевой и Анатолия Михайловича Кулешова – именно благодаря их поддержке проходят мероприятия в сельском клубе.

Для жителей села выступали самодеятельные артисты: вокальная группа «Реченька», театральный коллектив «Сюрприз» и Ксения Жамилева. На праздник собрались гости – бывшие жители села, которые поздравили односельчан с праздником.