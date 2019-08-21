В Бороковке состоялась встреча бывших жителей деревень

Встречу, проведенную по инициативе работников Бороковской библиотеки и сельского клуба, посвятили 95-летию Тяжинского района. В мероприятии приняла участие глава Акимо-Анненского сельского поселения Светлана Эмильевна Аверина. Бывшие жители деревень, относившихся к Бороковскому сельскому совету, поделились воспоминаниями о детстве и юности, проведенных на малой родине, о деревенской жизни той поры.
На встречу пришли не только жители исчезнувших деревень, но также и их потомки. Все желающие могли принять участие в аукционе детских игр, викторинах «Где жили эти семьи?», «Загадки старины», «Переведи с русского на русский», «Назад в СССР». Прозвучали песни в исполнении Татьяны Александровны Шустовой, Татьяны Александровны Михайловой, Светланы Эмильевны Авериной. Не оставило равнодушных выступление танцевального дуэта Анастасии Сергеевны Лейтан и Светланы Вадимовны Жамилевой.
Вспоминая прошлое, гости познакомились с тематическими альбомами и папками. Встреча позволила связать прошлое с настоящим, подчеркнуть вклад малых деревень в развитие района.
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