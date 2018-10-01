В Калтане подвели итоги конкурса для библиотекарей «Библиотека – территория чтения»

К участию в конкурсе приглашались библиотечные работники библиотек Калтанского городского округа всех видов и ведомств. Конкурс проводился с целью поддержки талантливых и творчески работающих библиотекарей, стимулирования их инновационной деятельности, развития и расширения профессиональных контактов; с целью повышение престижа чтения в общественном сознании, популяризации книжной культуры и приобщения к чтению подрастающего поколения Калтанского городского округа.

В конкурсе приняли участие три заведующих филиалами, 14 библиотекарей Центральной библиотечной системы и заведующая информационно-библиотечным центром МАОУ «СОШ № 2». Конкурс проходил с апреля по сентябрь. Все его участники должны были написать эссе о профессии библиотекаря и подготовить творческую работу по одной из предлагаемых номинаций.

Участники конкурса представили интересные материалы, раскрывающие деятельность библиотек в различных направлениях. Жюри отметило профессионализм библиотекарей. Представленный материал дает полную информацию об организации и ведении работы в разных направлениях – ее видах и формах. Кроме того, проведен анализ достигнутого, приведены примеры, включены иллюстрации, созданы слайд-презентации.

В результате нелегкого отбора выделены 10 лучших работ. Авторы выступили с защитой своих творческих работ, по итогам защиты были выбраны победитель и призеры конкурса. Абсолютным победителем, набравшим по итогам конкурса наибольшее количество баллов, стала заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки Е. И. Переведенцева. Ей было присвоено звание «Библиотекарь года – 2018». 1 место присуждено библиотекарю Модельной библиотеки семейного чтения п. Малиновка А. П. Селивановой, 2 место - библиотекарю Центральной библиотеки Л.Е. Ермолиной, 3 место - библиотекарю Модельной библиотеки семейного чтения п. Малиновка А. Б. Дикаревой. В специальной номинации жюри «Дорогу молодым!» были отмечены библиотекарь Центральной библиотеки Н.А. Кузьмина, библиотекарь Детской библиотеки М.Н. Киреева, библиотекарь Центральной библиотеки Т.Г. Чернышева, заведующая информационно-библиотечным центром МАОУ «СОШ № 2» Н.В. Паульзен. Ценными подарками награждены заведующая Библиотекой «Гармония» Н.А. Ильина и библиотекарь Детской библиотеки Г.А. Сапожникова.

Призеры конкурса награждены дипломами и ценными призами. Все участники получили сертификаты участников конкурса.

- Копилка методических материалов ЦБС пополнилась прекрасными работами наших конкурсантов и это настоящая кладовая бесценного опыта, которая непременно будет востребована и реализована в дальнейшей работе, - сообщила директор МБУ «ЦБС» О. В. Разинкина.