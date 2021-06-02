В центре Мариинска появится мультипарк

Минздрав переоценит вклад COVID-19 в смертность в Кузбассе Способ учета смертности от коронавирусной инфекции в Кемеровской области области, как и в других...

В Кемерове построят Центр ядерной медицины за 650 млн рублей Объект возведут на средства самого МИБС. Предполагается, что инвестиции в проектирование и...

Заместитель генпрокурора РФ предупредил об угрозе загрязнения реки в Кузбассе Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин вынес предостережение о недопустимости...