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В центре Мариинска появится мультипарк

На месте устаревшей баскетбольной площадки по улице Ленина появится детский игровой комплекс. Работы по демонтажу старого ограждения площадки уже завершены. Теперь подрядчики установят декоративные элементы, пешеходный мостик и оформят поверхность территории резиновым покрытием.
Проект предусматривает установку скейт-площадки, урбан футбола. В мультипарке будут установлены парковый стол с шахматной доской, а также модульная парковая скамья, теннисный стол и качели.
Обновление городского пространства произойдет благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» и областной программе инициативного бюджетирования. Общая сумма финансирования обустройства мультипарка составит порядка 5 млн рублей.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
02/06/2021
Общество
Мариинск

Новости Кузбасса

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