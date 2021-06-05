В центре национальных культур и ремесел Мариинска открылась выставка-хобби

Здесь можно не только познакомиться с современными, модными изделиями ручной работы, но и научиться изготавливать их на мастер-классах от рукодельниц студии народных промыслов «Интерьерные выдумки».
У всех желающих есть уникальная возможность узнать практические тонкости и секреты, о которых не прочитаешь в книгах, и не найдешь и интернете.
Выставка-хобби «Живет на свете красота!» – это хорошая идея для фолк-урока в рамках акции «Народная культура для школьников».
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