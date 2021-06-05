В центре национальных культур и ремесел Мариинска открылась выставка-хобби

66-летний мужчина утонул во время рыбалки в Кузбассе Известно, что перед смертью мужчина проверял сети. Два приятеля отправились на рыбалку на озеро...

Месячная норма осадков выпала в Новокузнецке за сутки Как сообщили в кемеровском гидрометцентре, суббота была ненастной на всей территории региона. Но...

СУЭК и Кузбасс заключили соглашение об инвестициях в неугольные проекты По словам подписавшего соглашение губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, СУЭК, наряду с...