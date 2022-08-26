В Центре наивного искусства Сибирские просторы выставка Лошадиный вернисаж

31 августа 2022 года, в 16:00, в Доме купца Фонарева (улица Водопадная,19) в Центре наивного искусства «Сибирские просторы» состоится презентация выставки «Лошадиный вернисаж».

Выставка является 2-ым этапом проекта «Палитра фольклорного календаря», реализуемого в рамках Года культурного наследия народов России.

Мероприятие посвящено Дню Флора и Лавра, почитавшихся на Руси как покровители лошадей. Праздник отмечается в народном календаре 31 августа и означает окончание полевых работ, отдых и внимание лошадям. Их освобождали от упряжи, выводили на реку, чистили, с ладони кормили, а потом отпускали порезвиться. По традиции, хозяйки пекли для лошадей из толокна обрядовое печенье в виде «коней» и «копыт», прикармливали лошадей свежим сеном, овсом, заплетали им в гривы пестрые ленты. В церкви служили молебен святым покровителям лошадей.

В экспозиции представлено 20 работ, над которыми трудились 11 самобытных художников из гг. Новокузнецка и Кемерово. Они исполнены в разных техниках: живопись, акварель, алмазная живопись.

Центральным полотном стала картина «Небесные покровители лошадей – святые великомученики братья Флор и Лавр» кисти Ираиды Борисовны Зиновьевой.

В рамках презентации выставки гостям расскажут об обрядах и традициях народного праздника, также будет организована творческая встреча с авторами работ.

Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость»