В центре социального обслуживания населения Тяжинского района прошла фотовыставка «Любимые и родные места Кемеровской области»

Убежавшая от хозяев собака хаски сама пришла за помощью в полицию Помощник оперативного дежурного отдела МВД России по городу Березовский Кемеровской области шел на...

МЧС Кузбасса перешло на круглосуточное патрулирование дорог и трасс В связи с непогодой МЧС по Кемеровской области в пятницу, 12 января, с 17 часов по местному времени...

В Новокузнецке после сюжета «Вестей» ликвидировали нелегальную свалку Материалы "Вестей" уже не раз ускоряли решение самых разных проблем.