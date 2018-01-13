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В центре социального обслуживания населения Тяжинского района прошла фотовыставка «Любимые и родные места Кемеровской области»

Все авторы фотографий – сотрудники учреждения. Вера Николаевна Шарова в своих фотоработах передала краски осеннего леса села Почаевка. Татьяна Александровна Вдовина запечатлела красавицу ель на центральной площади города Кемерово.
На фотографиях Ольги Георгиевны Конопелькиной и Наталии Викторовны Рахимходжаевой – весенняя красота леса и ярко-оранжевые огоньковые поляны. Величие древних петроглифов на скалах в музее-заповеднике «Томская писаница» отразилось в фотографиях Анны Евгеньевны Селюновой.
Каждый участник фотовыставки, посвященной 75-летию Кемеровской области, стремился запечатлеть мгновения из жизни родного края и показать, что прекрасное находится рядом.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/01/2018
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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