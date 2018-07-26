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В центре Таштагола появилась скульптура прародителя шорцев Ольгудека

Бронзовый воин Ольгудек, сидящий на коне, украсил ул. Ленина Таштагола. По преданию, сыновья этого богатыря стали родоначальниками шорского народа.

Скульптурную композицию высотой 3,1 м привезли из Подмосковья из мастерской скульптора Олега Ершова. Она отлита по модели из зеленой глины, а затем собрана с помощью сварки, прочность композиции обеспечивается нержавеющим каркасом.

Высота постамента — 1,6 м, он сделан из бетона, а затем обложен диким камнем, который привезли с берега реки Кондома.

Культура
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kuzbassnews.ru
26/07/2018
Культура
Топ
Таштагол
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