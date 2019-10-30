В центре занятости населения Тяжинского района подведены итоги работы за 9 месяцев 2019 года

За период с января по сентябрь 2019 года в центр занятости обратились в целях поиска работы 1370 граждан, трудоустроено 895 человек, что составляет 65 % от общего количества обратившихся.

На 1 октября 2019 года численность безработных граждан состоящих на учёте составила 544 человека. Уровень зарегистрированной безработицы составил 5,1 % .

Было проведено 5 ярмарок вакансий, участниками которых стали более 100 человек. За 9 месяцев заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составила 528 вакансий.

С начала года направлены на профессиональное обучение 113 безработных граждан, 1 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, 1 пенсионер, стремящийся возобновить трудовую деятельность.

Услугу по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 1095 человек, в числе которых 75 обучающихся общеобразовательных организаций.

По итогам 9 месяцев услугами психологической поддержки воспользовались 217 безработных граждан. С целью повышения конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда 255 безработным гражданам была оказана услуга по социальной адаптации.

С января по сентябрь 2019 года в общественных работах приняли участие 79 человек, трудоустроено 10 граждан испытывающих трудности в поиске работы. Во временных работах принял участие 50 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

С начала года 5 гражданам района была оказана единовременная финансовая помощи в размере 150 тысяч рублей на организацию собственного дела.

Совместно с организациями района организована стажировка для 4-х выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы.

Заключены договоры на организацию профессионального обучения 3 работников предпенсионного возраста и 2 незанятых граждан предпенсионного возраста.