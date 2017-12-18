В центре занятости населения Тяжинского района подвели итоги деятельности за 11 месяцев 2017 года

За содействием в поиске подходящей работы в службу занятости обратилось 1622 гражданина, из которых 929 человек (57 %) трудоустроены на временную и постоянную работу как самостоятельно, так и при содействии службы занятости населения.

Численность безработных граждан к концу отчетного периода составила 613 человек. Услуги по информированию получили 2122 гражданина, ищущих работу. За отчетный период было проведено 5 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 104 человека и 12 работодателей. За 11 месяцев в центр занятости работодателями было заявлено 513 вакансий.

В период поиска подходящей работы организовывались общественные работы. За январь-ноябрь текущего года службой занятости был заключен 41 договор на организацию общественных работ на предприятиях района, где были временно трудоустроены 97 человек. Средний период участия в общественных работах составил 1 месяц.

Со многими работодателями у центра занятости населения сложилось многолетнее плодотворное сотрудничество в рамках реализации мероприятий по организации временного трудоустройства граждан. Это Тяжинская районная больница (главный врач Денис Александрович Кузьмин), ООО ОПХ «Новопокровское» (генеральный директор Роман Викторович Голофаев), КПК «Народная касса» (председатель правления Андрей Анатольевич Сметанин), ООО «Тяжинское пиво» (генеральный директор Александр Николаевич Ларин), ООО УК «СтройТрансСервис» (директор Максим Владимирович Стакин), ИП КФХ «Росликов Станислав Анатольевич», ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (генеральный директор Сергей Дмитриевич Григорович), индивидуальные предприниматели Александр Николаевич Коновалов, Татьяна Евгеньевна Рапана и другие.

В целях создания альтернативных возможностей для трудоустройства безработных граждан центр занятости принимает меры по содействию самозанятости безработных граждан. Шести жителям района была оказана единовременная финансовая помощь в размере 100 тысяч рублей.

Профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации безработных граждан осуществлялось с учетом профессий и специальностей, пользующихся спросом на рынке труда. По направлению службы занятости приступили к профессиональному обучению 113 безработных граждан, 3 женщины находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и 1 незанятый гражданин, которому в соответствии законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости и который стремится возобновить трудовую деятельность.

Сотрудничая со службой занятости, в профессиональном обучении граждан принимают участие учебные заведения: Кемеровский областной спортивный стрелковый клуб ДОСААФ (директор Игорь Николаевич Иванов), Тяжинский агропромышленный техникум» (директор Олег Алексеевич Белинский), Кемеровский кооперативный техникум (директор Дмитрий Анатольевич Алференко), МОООГО «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Тяжинского района Кемеровской области (председатель Виктор Викторович Киреев).

В 2017 году мероприятия по организации переезда безработных граждан проводились совместно с ООО «Лойд-Авто», ООО «Фимастер» (Камчатский край). По трудовому договору были трудоустроены 5 безработных граждан на 3 месяца.

Государственная услуга по психологической поддержке оказана 124 безработным гражданам, 948 гражданам оказана государственная услуга по профессиональной ориентации. Услугу по социальной адаптации получили 193 жителя района.

107 подростков получили возможность работать на условиях определенных законодательством о труде.