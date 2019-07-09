В центре занятости населения Тяжинского района подвели итоги профобучения за 6 месяцев 2019 года

За период с января по июнь 2019 года ЦЗН Тяжинского района было организовано профессиональное обучение для 78 безработных граждан по 10 профессиям: парикмахер, кассир торгового зала, швея, закройщик, продавец продовольственных товаров (широкого профиля), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, повар, электрогазосварщик, маникюрша, машинист (кочегар) котельной. В составе группы парикмахеров проходит профессиональное обучение и одна женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Из числа граждан приступивших к профессиональному обучению, 36 человек являются жителями сельской местности. Кроме этого, к обучению приступили 17 граждан, впервые ищущие работу, ранее нигде не работавшие, 2 гражданина предпенсионного возраста и 1 инвалид.

Согласно статистическим данным, профессиональным обучением заинтересовались 29 молодых граждан в возрасте от 16 до 29 лет, что составляет 37,2 % от общего числа направленных на обучение и 29 граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, что составляет 24,4 % от общего числа направленных на обучение. Средняя продолжительность обучения за 6 месяцев 2019 года составила 4,3 месяца.

В настоящее время в центре занятости идет комплектование учебных групп по профессиям, востребованным на рынке труда. Среди них: повар 4-5 разряда, стропальщик, тракторист категории «С», охранник 6 разряда, электрогазосварщик 3-4 разряда, специалист кадровой службы (инспектор по кадрам), водители автомобилей категории «С» и «Е», кассир торгового зала, а также по дополнительным курсам: основы пользования персональным компьютером и «1С: Бухгалтерия». Все кандидаты на обучение, успешно прошедшие тестирование, в ближайшее время приступят к профессиональному обучению.