В центре занятости населения Тяжинского района подвели итоги работы

За 11 месяцев 2018 года за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1511 граждан, из которых 817 человек (54 %) трудоустроено на временную и постоянную работу как самостоятельно, так и при содействии службы занятости населения. Численность безработных граждан к концу отчётного периода составила 548 человек.

Работа по информированию населения и работодателей о положении на рынке труда продолжается и в 2018 году. На информационных стендах в центре занятости, а также администраций городских и сельских поселений, управления социальной защиты населения размещена и регулярно обновляется необходимая информация для граждан и работодателей.

Отмечается постоянный рост числа заявленных работодателями вакантных рабочих мест. Так в 2018 году в банке данных вакансий Тяжинского центра занятости было зафиксировано 595 вакансий.

Услуги по информированию о положении на рынке труда получили 1603 гражданина, ищущих работу. За отчётный период было проведено 6 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 128 человек и 14 работодателей.

Были организованы временные работы в виде общественных работ, для которых не требуется специальной подготовки и профессионального образования. Мероприятия по организации временных работ осуществляется центром занятости населения также для граждан, относящихся к категории испытывающих трудности в поиске подходящей работы. В течение 2018 года в общественных и временных работах приняло участие 115 человек, средний период участия составил 1 месяц.

Центр занятости населения плодотворно сотрудничает с работодателями в рамках реализации мероприятий по организации временного трудоустройства граждан. Это ИП КФХ Росликов Станислав Анатольевич, ООО «Тяжинское пиво» (генеральный директор Александр Николаевич Ларин), ООО ОПХ «Новопокровское» (генеральный директор Роман Викторович Голофаев), ГБУЗ КО «Тяжинская районная больница» (главный врач Денис Александрович Кузьмин), ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (генеральный директор Сергей Дмитриевич Григорович), ООО «Протон» (генеральный директор Раис Шайхулович Маньянов), администрация Тяжинского городского поселения (глава Николай Александрович Петраков).

Еще один вид временных работ – это трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. Во время каникул подростки занимаются благоустройством, озеленением и очисткой территории, обеспечением населения услугами торговли.

В 2018 году во временных работах приняли участие 58 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Центр занятости населения выражает благодарность за участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних: администрации Тяжинского муниципального района (глава Сергей Николаевич Кошкин), администрация Итатского городского поселения (глава Максим Николаевич Лукомский), ООО «Адмирал» (директор Александр Николаевич Жуковский), индивидуальным предпринимателям Валерию Павловичу Мотовилову, Зинаиде Михайловне Тюриной, МБДОУ «Тяжинский детский сад № 1 «Березка» (заведующая Наталья Александровна Шепенюк), ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» (директор Олег Алексеевич Белинский), ООО «Бэлком» (директор Евгений Михайлович Федоров), ИП Уйманов Анатолий Петрович, ООО «Кузбассконсервмолоко» (генеральный директор Юрий Михайлович Краснощеков), МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (директор Оксана Васильевна Карабанова) и другим. Именно с их помощью подростки находят работу.

В целях расширения возможностей обеспечения занятости населения, служба занятости осуществляет мероприятия по содействию в организации предпринимательской деятельности граждан. За отчётный период восьми гражданам района была оказана единовременная финансовая помощи в размере 100 тысяч рублей. Основными видами предпринимательской деятельности являются: производство меховых изделий, деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, разведение свиней, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации безработных граждан осуществлялось с учётом профессий и специальностей, пользующихся спросом на рынке труда. По направлению службы занятости приступили к профессиональному обучению 114 безработных граждан, 3 женщины находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет и 1 незанятый гражданин, которому в соответствии законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости и который стремится возобновить трудовую деятельность. Районная служба занятости выражает благодарность учебным заведениям, принимающим участие в профессиональном обучении граждан: ПОУ «Кемеровский областной спортивный стрелковый клуб ДОСААФ» (директор Игорь Николаевич Иванов), ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» (директор Олег Алексеевич Белинский); ЧОУПО «Кемеровский кооперативный техникум» (директор Дмитрий Анатольевич Алференко), МОООГО «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Тяжинского района Кемеровской области (председатель Виктор Викторович Киреев).

Государственная услуга по психологической поддержке оказана 161 безработному гражданину, 1166 гражданам оказана государственная услуга по профессиональной ориентации. Услугой по социальной адаптации воспользовались 252 жителя района.

В 2018 году мероприятия по организации переезда безработных граждан для участия во временных работах проводились центром занятости совместно с ООО «Лойд-Авто», ООО «Лойд-Фиш» Камчатский край. По трудовому договору были трудоустроены 4 безработных гражданина на 3 месяца.