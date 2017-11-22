В центре занятости населения Тяжинского района прошло совещание с работодателями

В мероприятии приняли участие представители 6 предприятий и организаций района.
Специалисты службы занятости рассказали о формировании базы данных рабочих мест для стажировки студентов и выпускников, пригласили работодателей поучаствовать в формировании соответствующей базы вакансий.
Также работники центра занятости населения провели презентацию информационной системы Interplay, позволяющей в электронном виде подать, снять сведения о вакантных рабочих местах. Кроме того, прошел практикум по заполнению форм отчетности, предоставляемых работодателями в службу занятости в рамках квотирования рабочих мест для инвалидов и граждан других категорий.
В ходе совещания представители работодателей проявили высокую активность и заинтересованность в обсуждаемых темах. Все участники встречи получили подборку памяток с полезной информацией.
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