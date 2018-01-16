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В частном доме в Кемерово в пожаре погибла молодая женщина

15 января  на пульт пожарной охраны Кемерово поступило сообщение, что загорелся один из частных домов Кировского  района.

Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тело  33-летней женщины без видимых признаков насильственной смерти.

Предварительно установлено, что в момент возгорания она находилась на втором этаже дома. На первом этаже  после ночной смены отдыхал 60-летний отчим.  Мужчина проснулся, почувствовав запах дыма. Пройдя в коридор, увидел, что от печи, которая находится рядом с лестницей, ведущей на второй этаж, идет дым, а огонь уже распространился по лестнице.  Проникнуть на второй этаж, чтобы спасти падчерицу, он не смог и вызвал спасателей.

По предварительной версии причина пожара: нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов. 

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
16/01/2018
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

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