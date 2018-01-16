В частном доме в Кемерово в пожаре погибла молодая женщина

15 января на пульт пожарной охраны Кемерово поступило сообщение, что загорелся один из частных домов Кировского района.

Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тело 33-летней женщины без видимых признаков насильственной смерти.

Предварительно установлено, что в момент возгорания она находилась на втором этаже дома. На первом этаже после ночной смены отдыхал 60-летний отчим. Мужчина проснулся, почувствовав запах дыма. Пройдя в коридор, увидел, что от печи, которая находится рядом с лестницей, ведущей на второй этаж, идет дым, а огонь уже распространился по лестнице. Проникнуть на второй этаж, чтобы спасти падчерицу, он не смог и вызвал спасателей.

По предварительной версии причина пожара: нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов.