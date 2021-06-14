В Чебуле для дошколят прошел урок из цикла «Кругосветка с музеем»

В рамках проекта «Лето с доставкой на дом» для воспитанников детского сада «Рябинка» работники Чебулинского краеведческого музея провели игру-викторину «Знатоки природы».
Ребята узнали много нового и интересного про окружающий мир, а также посетили музейную экспозицию «Флора и фауна». В конце мероприятия детсадовцы были награждены медалями за участие в музейной кругосветке.
14/06/2021
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