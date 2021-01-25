В Чебулинский округ доставлен новый музейный экспонат

Жители кузбасского поселка пожаловались на заснеженные дороги Жители поселка Карагайлинский опубликовали снимок в социальных сетях, на котором видно, что...

Ростехнадзор требует приостановить работу шахты в Кузбассе после гибели горняков Ростехнадзор требует на 90 суток остановить шахту имени С. Д. Тихова после гибели троих горняков. В...

В Кузбассе похолодает до -44 градусов В Кемеровскую область вернулись 40-градусные морозы. Как сообщают синоптики Кемеровского...