В Чебулинский округ доставлен новый музейный экспонат

Объемная фигура динозавра Пситтакозавра Сибирского в натуральную величину изготовлена в лаборатории Московского палеонтологического института специально для муниципалитета.
Сейчас экспонат выставлен в Чебулинском краеведческом музее, где он пробудет до мая. Здесь все желающие могут побывать на познавательной экскурсии «Вперед в прошлое», посвященой Пситтакозавру Сибирскому.
Затем макет динозавра установят на исторической родине – в селе Шестаково, в музейной комнате.
25/01/2021
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