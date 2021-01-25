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В Чебулинский округ доставлен новый музейный экспонат

Объемная фигура динозавра Пситтакозавра Сибирского в натуральную величину изготовлена в лаборатории Московского палеонтологического института специально для муниципалитета.
Сейчас экспонат выставлен в Чебулинском краеведческом музее, где он пробудет до мая. Здесь все желающие могут побывать на познавательной экскурсии «Вперед в прошлое», посвященой Пситтакозавру Сибирскому.
Затем макет динозавра установят на исторической родине – в селе Шестаково, в музейной комнате.

Культура
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
25/01/2021
Культура
Верх-Чебула
Новости Кузбасса

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